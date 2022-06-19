Прощання з героєм. У Києві в останню путь провели Романа Ратушного. Розвідника 93-ї бригади Збройних сил України. Хлопцю було всього 24 роки. Він загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині.

Та прославився Роман Ратушний не тільки у боях. За мирного життя він активно відстоював столичний "Протасовий Яр". Історичну місцину хотіли прибрати до рук забудовники. І саме через позицію Романа - зробити цього їм не вдалося. Як згадують українського захисника та волонтера його друзі, знайомі та побратими? Дивіться далі.

Лунають церковні дзвони. Національним прапором накривають труну. П'ятого липня йому мало б виповнитися двадцять п'ять років.

Кілька десятків людей прийшли у Михайлівський собор провести в останню путь активіста, військового та справжнього патріота України - Романа Ратушного.

Інна Лукʼяненко, жителька Києва:

Я стороння йому людина, але я дуже співчуваю родичам, тому що мій син тоже був в теробороні, а тепер в гарячій точці під Харковом. Мені хочеться їх прокляти до сьомого їхнього покоління. За що Україну вбивати?

Роман загинув у бою під Ізюмом на Харківщині. Був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр". Ще в п'ятнадцять років хлопець був учасником Революції Гідності. Зокрема, постраждав від атаки "Беркута" в ніч на тридцяте листопада 2013-го. Роман завжди хотів, щоб Україна була сильною і незалежною!

Страх повернутися в 2010 рік, коли президентом був Янукович, а міліція називалася міліцією і катувала людей.

Євгеній Черепня, побратим:

Він був борцем. Хоч він і помер, але справа його жива і ми, як громада, жителі міста Києва взагалі як українці доробити кілька речей, які були для нього дуже важливими. Перше - це звісно перемогти у війні, що ми дійсно зробимо обов'язково, а друге - це створення парку в Протасовому яру, за що він відав кращі роки свого життя.

У 2018-му Роман Ратушний очолив громадську організацію "Захистимо Протасів Яр". Метою якої було зберегти зелену зону в центрі Києва і не допустити, щоб замість дерев з'явилися бетоні джунглі! Активісти судилися із забудовниками й в решті решт перемогли. Останній суд завершився у лютому, напередодні повномасштабного вторгнення росії.

Попрощатися з Романом прийшов мер столиці Віталій Кличко і пообіцяв, що не дасть забудувати Протасів Яр.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

В памʼять о Романі ми зробимо все для того, щоб відстояти - і Протасів Яр залишився зеленою зоною відпочинку киян - це буде добра памʼять про нього. Завдяки людям, які не ховаються, які про активну позицію, які по справжньому відстоюють інтереси громади і нашої держави - існує наша держава. Я можу йому сказати, якби мав таку можливість - Роман, вибач, що був не з тобою.

Роман був одним із тих людей - на яких тримається уся Україна, впевнений кінорежисер і військовий Олег Сенцов.

Олег Сенцов, активіст:

Його вбили. Це війна. Це символ того, що Путін хоче вбити наше майбутнє, щоб Україна не була. Аби Україна знову поповзла в це темне минуле, радянське, в темний ліс руського миру. Нас дуже багато і ми обовʼязково переможемо!

Роман Ратушний воював з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Брав участь у боях під Києвом, а пізніше звільняв від окупантів місто Тростянець на Сумщині. Дев'ятого червня під час бойового завдання він потрапив у засідку під Ізюмом на Харківщині. Вижити Роману не вдалося, однак пам'ять про нього буде вічною! У Києві планують назвати його іменем одну із вулиць.