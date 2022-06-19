Декілька вибухів - і за лічені секунди сотні людей без нормального житла

Ракетний удар по Миколаєву. Вже другу добу у місті ліквідують наслідки російського обстрілу. Окупанти поцілили по спальних районах. Двоє людей загинули, двадцять - ушпиталили. Зо півсотні будинків - пошкоджені.

У будівлях вибуховою хвилею позносило балкони, вибило вікна та двері. Без даху над головою лишилися сотні сімей.

Як вирішують проблему із житлом - бачили наші кореспонденти.

Павло виносить уламки скла та цегли з будинку брата. За вчора все прибрати не змогли.

Павло - житель Миколаєва:

Я брату помогаю, его чуть не прибило. Упала штукатурка. По ногам ударила, а по голове нет. Он считал, что лучше по голове. Чтоб уже конец был.

Родина оговтатися після вчорашнього ракетного удару не може й досі. О 7-ій ранку як раз всі були вдома. Ударною хвилею знесло вікна, посікло стіни.

Світлана - жителька Миколаєва:

Все дало трещину. Обычно я тут собираюсь на работу. Чудом. Там комната тоже. Там просто пошел потолок. Сами видите. Потолки, это… там оно все идет вкруговую.

Поряд з приватним сектором - багатоповерхівки. Тут живуть здебільшого пенсіонери. Як вони вціліли, місцеві тільки дивуються.

Тетяна - жителька Миколаєва:

Там, где мама, она лежачая, просто окно вывалилось. Слава Богу, что она лежала. Если б она сидела, она осталась бы совсем без ног. Страшно. Очень страшно.

А це вже інший спальний район. Ракета впала просто посеред двору. Житло сотень людей практично знищене або серйозно пошкоджене. Майже в усіх будинках поруч немає вікон і дверей. Позносило балкони. Пошкоджені навіть стіни та перекриття. Мешканців зруйнованих квартир відселили. Решта ліквідовують наслідки прильоту.

Двір перетворився на великий ремонтний майданчик. Людям видають матеріали, аби вони хоч якось могли позакривати дірки в свої квартирах. За ОСБ-плитами вишикувалися черги. Поруч другу добу працюють комунальники. Поліція охороняє під'їзди від мародерів.

Вікторія - жителька Миколаєва:

Девочки разносили нам гум помощь по квартирам. Дали пленку. А сейчас хочется сделать более капитально.

Микола Бездольний - начальник управління екології Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради:

Зараз вся інформація збирається представникам районної аміністрації, надається у військову адміністрацію. Далі буде вирішуватися, як людям надавати допомогу, як відновлювати дахи. Бо ми розуміємо, перший дощ і буде лихо.

Декілька вибухів - і за лічені секунди сотні людей без нормального житла, 20-ро серйозно травмовані. А 2-є втратили життя. Попри те, що прифронтовий Миколаїв щодня під обстрілами, чимало жителів залишати місто не збираються. Бо хочуть зустріти перемогу вдома.

Світлана - жителька Миколаєва: