Сєвєродонецький напрямок залишається найгарячішим: останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
Понад півтисячі цивільних з дітьми перебувають досі у бомбосховищах сєвєродонецького «Азота». Евакуювати людей немає можливості через постійні обстріли. Окупанти знають, що в там укриттях ховаються цивільні і цілеспрямовано б'ють з артилерії.
Сєвєродонецький напрямок залишається найгарячішим на сході. Ворог не припиняє спроб захопити обласний центр Луганщини та дорогу життя Лисичанськ-Бахмут. Безрезультатно. Наші військові міцно тримають оборону. Євген Соломін - з останніми новинами з Донбасу.
Росіяни на території колишнього заводу «Стандарт» в окупованому Хрустальному організували одну з найбільших баз зберігання зброї та набоїв. Проте хтось невдало покурив. Кілька днів тут вибухало, горіло та детонувало.
У небі над українським Донбасом наші бійці збили з ПЗРК «Стінгер» російський літак СУ-25. Пілот після примусового приземлення вижив. Тепер готується свідчити, як убивав мирних українців.
Запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку. Усю промзону контролюють українські військові. Відбивають нові й нові атаки орків.
У місті тривають жорсткі бої. Окупанти штурмують Сєвєродонецьк з кількох напрямків. Але безрезультатно. Через обстріли значні руйнування в найближчих селах Сиротине та Метьолкине.
Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації:
У бомбосховищах хімзаводу «Азот» живе майже 6 сотень містян з дітьми. Евакуювати їх неможливо через постійні обстріли росіян. Вийти зараз звідти - означає бути вбитими російськими військами.
У Сєвєродонецькому напрямку російська армія не припиняє постачати зброю та свіжих окупантів.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Техніку везуть, ну щоб ви розуміли, десятками одиниць і сотнями. І людей, і техніку, і БК. Ну я так розумію, що всі радянські склади ,вони все повідкривали. Багато техніки кинули на перерізання траси Лисичанськ-Бахмут - нічого не виходить.
Під потужним обстрілом рашистів - Лисичанськ. Ближче до міста вони не можуть підійти, тому закидають його авіабомбами та ракетами великого калібру. Фотокоресподенти іноземного видання зафіксували братську могилу на околицях Лисичанська. Тут - до 300 тіл мирних громадян, яких вбили росіяни. Ховати їх нікому, родичі або виїхали, або мертві, тож це роблять військові.
У Лисичанську небезпечно. Навіть у бомбосховищах. А виїхати поки можна.
На Донеччині задокументовано два десятки воєнних злочинів росіян проти мирного населення. Найбільше у Авдіївці - тут російські війська завдали п'ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу. Іноді серед руїн знаходять символічні речі. Як цей прапор. Усе навкруги розтрощене, а український прапор – вижив.
Російська армія знищує міста та села вздовж лінії фронту. З артилерії рашисти бють по Дібрівному, Долині, Краснопіллю, Грушувасі, У районі Краснопілля намагалися відновити штурм. Під обстрілами - села поблизу Святогірська.
У Костянтинівці розбирають завали після обстрілу російською армією.
Павло Дяченко, інспектор Бахмутського райвідділку поліції:
За попередніми даними, били кссетними снарядами, постраждав приватний сектор, двоповерхові будинки.
У цьому будинку ракета залетіла в дах, прошила горище і залетіла в оселю.
Загалом за добу окупанти обстріляли та зруйнували більше 30 цивільних обʼєктів, значна частина з яких - багатоповерхівки, школи, садочки лікарні.
Від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинуло 508 мирних людей, поранено ще 1307. Наразі невідома кількість жертв російських військових у Маріуполі та Волновасі.
Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:
Пошматований, але нескорений український Донбас - і далі як кістка в горлі російського окупанта. Ворог руйнує цю територію, бо не може захопити.
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Знищений завод "Склопластик", житлові масиви зруйновані на 95%, критична інфраструктура перестала існувати ще місяць тому. У місті немає світла, газу, води та зв'язку.
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