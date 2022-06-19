Нерозірвані ворожі боєприпаси, елементи касетних снарядів - усе це на дні миколаївських річок. Піротехніки розміновують місця прильотів по місту. І зараз - взялися за пляжі. Те, що можливо - вивозять на утилізацію. А найбільш небезпечні снаряди знешкоджують на місці контрольованим підривом.

Що може чекати на необережних любителів водного відпочинку, знають наші кореспонденти.

На цьому пляжі колись полюбляли відпочивати влітку жителі Миколаєва. Втім нині тут порожньо.

Володимир - житель Миколаєва:

Одна пара, муж с женой, тут бывает. Именно здесь. И один парень на велосипеде. Больше никого не вижу.

Пан Володимир саме збирається на риболовлю. Але чоловік ще не знає, - це категорично заборонено, оскільки може бути небезпечно.

Артем Вагін - речник ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

За рішенням виконкому, від 2 червня на водній гладі Миколаєва, на місцях стихійного відпочинку категорично заборонено відпочивати. Це зумовлено тим, що час від часу відбуваються хаотичні обстріли з боку рф нашого міста і, як наслідок, можуть бути виявлені велика кількість вибухо- небезпечних предметів.

З настанням спеки - особлива увага до річок. І вже в перші дні роботи піротехніків - перші результати.

Дмитро Захаров - начальник групи спеціальних піротехнічних робіт:

Були касетні елементи від РСЗВ «Ураган», «Смерч», 9Н 235. У випадку спрацювання у воді даних бойових елементів, вони можуть нести смертельну небезпеку.

Аби виявити ці «подарунки рашистів» рятувальники ретельно обстежують акваторію. Кожен сектор проходять зі спеціальним тросом - так шукають великі предмети. А далі піротехніки занурюються у воду з міношукачем. Не можна пропустити жодного міліметра дна.

Володимир - житель Миколаєва:

Это правильно. Надо проверить дно. Береженного Бог бережет. Надо проверить дно. Они обычно камни вытаскивают, бутылки… А это уже пришло время, и мины вытаскивают…Нехорошо.

І от є смертельний вилов. Задля безпеки місцевих уламок касетного снаряда довелося підривати прямо у воді.

Чи відкриють миколаївські пляжі цього літа, в мерії прогнозувати не беруться - навіть після розмінування акваторії - висока імовірність повторних прильотів. Та й на облаштування зон відпочинку зайвих ресурсів немає.

Сергій Жмур - начальник відділу захисту населення території управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради:

Недоречно відкривати пляжі, це викликає додаткове проведення робіт. Це облаштування водопостачання, туалетів. І головне - чергування рятувальників. Рятувальники зараз працюють в підвищеному режимі.

Самі ж надзвичайники закликають жителів міста не ризикувати своїм життям та не відвідувати пляжі. А у разі виявлення вибухонебезпечних предметів - телефонувати за номером 101.