Шольц підтримав політику Меркель щодо росії, але дорікнув за газ [ Редагувати ]
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Політику екс-канцлера ФРН Ангели Меркель щодо росії не можна вважати помилковою, бо спроби домовитися мирним шляхом не є неправильними. А от залежність від російських енергоресурсів дійсно стала серйозною проблемою для Німеччини.
Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поряд зі своєю попередницею", - каже Шольц.
При цьому він підтримав позицію Меркель у 2008 році виступити проти процесу вступу України до Північноатлантичного альянсу.
"Критеріям вступу до НАТО має відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояло на порядку денному. Про це знали всі, зокрема й президент Росії, до речі. Тому абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну зокрема й тим, що в якийсь момент Україна може раптом там опинитися", - вважає Шольц.
Втім, економічна політика Меркель справді була неправильною, зазначає Шольц.
"Ми надто сконцентрували наші енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", - заявив німецький канцлер.
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Ангела Меркель - вперше за пів року - з'явилася на публіці та дала велике, півторагодинне інтерв'ю. Розмова з журналістом видання "Шпігель" була повністю присвячена Україні, росії та війні.
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Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключила, що може стати посередником у переговорах між Україною та росією. У повідомленні за підсумками інтерв'ю інформаційній платформі RND зазначається, що така можливість розглядається, але "не зараз, а на пізнішому етапі"
Там, куди змогли дотягнутися, росіяни фактично зруйнували усе: електропідстанції, водогони, газопостачальні мережі. Їх, до речі, зараз активно відновлюють: замінюють пошкоджені лічильники та встановлюють нові газорозподільчі системи.
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі в Україну є історичним