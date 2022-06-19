Політику екс-канцлера ФРН Ангели Меркель щодо росії не можна вважати помилковою, бо спроби домовитися мирним шляхом не є неправильними. А от залежність від російських енергоресурсів дійсно стала серйозною проблемою для Німеччини.

Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поряд зі своєю попередницею", - каже Шольц.

При цьому він підтримав позицію Меркель у 2008 році виступити проти процесу вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Критеріям вступу до НАТО має відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояло на порядку денному. Про це знали всі, зокрема й президент Росії, до речі. Тому абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну зокрема й тим, що в якийсь момент Україна може раптом там опинитися", - вважає Шольц.

Втім, економічна політика Меркель справді була неправильною, зазначає Шольц.

"Ми надто сконцентрували наші енергопостачання на Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб швидко змінити курс, якщо станеться найгірше", - заявив німецький канцлер.