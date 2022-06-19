Рада звернулася до країн ЄС із закликом надати Україні статус кандидата [ Редагувати ]
Джерело: УНН
Верховна Рада в неділю, 19 червня проголосувала за постанову щодо звернення до країн ЄС із закликом підтримати Україну в наданні статусу кандидата до Євросоюзу. Рішення прийнято одноголосно.
Про це повідомляє в Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Парламент одноголосно всіма фракціями та групами підтримав звернення (7471) до країн Євросоюзу щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС! За - 315", - написав депутат.
Згідно із пояснювальною запискою, документ спрямований на звернення до національних парламентів та урядів держав-членів ЄС, а також інституцій ЄС із закликами:
- підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи,
- приділити особливу увагу продовольчій безпеці та вжити необхідних заходів для деблокади українських портів,
- розслідувати та покарати винних за військові злочини,
- збільшити придбання та постачання зброї Україні,
- запровадити 7-й пакет санкцій ЄС, посилюючи жорсткий санкційний тиск на росію та білорусь, приділяючи особливу увагу повному ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту,
- заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.
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