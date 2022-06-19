Прийняття України до Євросоюзу можливе лише у середині століття. І, нібито до цього моменту, ЄС може "зникнути".

Про це повідомляє в Telegram заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєва.

Так, він порівняв ситуацію з прийняттям у Європейський союз України на "побудову комунізму в СРСР".

"А далі - як із побудовою комунізму. Адже дата не названа. Зате наведено багато неперевірених абстрактних умов. Їхня об'єктивна верифікація неможлива. Перевірятимуть їх десятиліттями. Причому, нові покоління керівників ЄС. Отже, реальний термін - середина століття. Не раніше. А раптом (стукаю по дереву) і ЄС на цей час зникне?" - пише Медведєв.