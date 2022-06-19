російська пропаганда поширює наратив про те, що начебто Україні висунули вимогу для вступу до ЄС.

Десятки кремлівських медіа пишуть, що "від України вимагають припинити прославляти С.Бандеру заради членства в Євросоюзі".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як доказ цієї "вимоги" рф наводить озвучену в ефірі французького BFM TV тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда про необхідність перейменування українських вулиць, названих на честь С.Бандери. Свого часу цей же діяч сказав, що Росія та Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу

В РНБО нагадують, що основними вимогами вступу України до ЄС залишаються проведення реформ та відповідність українського законодавства європейському

"Позиція окремої персони не відображає настрої суспільства. росія цитує лояльних "експертів", щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу у питанні підтримки України", - повідомляють в ЦПД.