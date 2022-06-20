В Одесі пролунав вибух [ Редагувати ]
В понеділок, 20 червня, в Одесі вранці пролунав вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
У місті спрацював сигнал повітряної тривоги. Жителів закликали залишатися в укриттях.
Прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив в Telegram, що ніч у місті пройшла під звуки сирен, проте без обстрілів.
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