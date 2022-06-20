"ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним біля Сєвєродонецька" - Гайдай [ Редагувати ]
Станом на ранок 20 червня бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Збройні сили України втратили Метьолкіне поблизу обласного центру, а в промзоні міста - пекло від обстрілів. Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.
Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки.
Гайдай повідомив, що "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.
Орки продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї.
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