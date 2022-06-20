Станом на ранок 20 червня бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Збройні сили України втратили Метьолкіне поблизу обласного центру, а в промзоні міста - пекло від обстрілів. Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста.

Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки.

Гайдай повідомив, що "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.