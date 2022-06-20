Ризик нападу окупаційних військ з боку білорусі та Придністров'я існує. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада".

"Ризик використання як території білорусі, так і Придністровського регіону Молдови безумовно є і його розглядають", - сказала Маляр щодо ймовірності нападу російських військ.

Заступниця міністра оборони зауважила, що росія використовує територію білорусі, щоб здійснювати агресію і завдавати ракетні удари. Також окупаційні війська тримають там свої резерви під виглядом навчань. Територію ще використовують як базу для лікування поранених.