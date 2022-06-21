Коли завершиться війна в Україні: мольфарка дала прогноз [ Редагувати ]
Мольфарка Олена Стеценко дала прогноз щодо війни в Україні й надала терміни її завершення. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу D1.
Раніше вона "відводила" на війну лише 93 дні, та ці терміни тепер переглянула.
Закінчилася оця темрява, закінчилися вагання. Ми пішли у контрнаступ по всіх фронтах. Війна по суті вже закінчилася, абсолютно усі впевнені, що Україна перемогла.
Вона говорить про те, що зараз залишилося вимести російську нечисть з нашої країни.
Якщо говорити про звільнення Донбасу, про звільнення Криму, тобто повне звільнення нашої країни, то повне звільнення очікується до весни 2023 року.
Також вона додала, що будуть переговори.
Україна оговтається від війни через років 5-7, а от підйом очікується через три роки. Вона прогнозує, що буде дуже багато західних інвестицій, тож наші міста будуть набагато кращими, на європейському рівні.
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