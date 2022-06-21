"50% поранених окупантів не виживають" - Гайдай [ Редагувати ]
Половина поранених окупантів надалі не виживають через відсутність кваліфікованої медичної допомоги. Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.
Звичайна статистика росіян: з поранених 50% у них не виживають, тому що лікарні переповнені, везти потрібно далеко для того, щоб кваліфіковане медичне лікування отримати.
За його словами, окупанти вивозять із захоплених територій все дороге медичне обладнання.
Вони настільки нерозумні, що вони навіть з тих лікарень на новоокупованих територіях вивезли хороше дороге обладнання. Незрозуміло навіщо, але вивезли в Луганськ. Відповідно, тепер важких поранених потрібно везти далеко. Основну масу просто не довозять.
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