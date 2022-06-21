Половина поранених окупантів надалі не виживають через відсутність кваліфікованої медичної допомоги. Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

Звичайна статистика росіян: з поранених 50% у них не виживають, тому що лікарні переповнені, везти потрібно далеко для того, щоб кваліфіковане медичне лікування отримати.

За його словами, окупанти вивозять із захоплених територій все дороге медичне обладнання.