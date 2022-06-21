П'ятеро людей загинули, 11 поранені внаслідок обстрілу Харкова вдень 21 червня. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Російські військові обстріляли Індустріальний район. Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗО - Ураган. Слідчими проведено огляд місця події. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти підготувалися до нового наступу на Харків, який може розпочатися цього тижня.

Росія створила угруповання російських військ у Білгородській області на кордоні з Україною для посилення тиску на Харків. Першу столицю України вони взяти не зможуть, однак будуть бити по місту.

Арестович закликав жителів терміново вивезти дітей з міста.