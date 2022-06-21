Семенченка випустили з СІЗО, щоб відправити на фронт [ Редагувати ]
Колишнього народного депутата та засновника добровольчого батальйону "Донбас" Семена Семенченка Київський апеляційний суд відпустили під домашній арешт.
Суд частково схвалив апеляційну скаргу захисника Семенченка та ухвалив звільнити його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Він зобов'язаний прибувати на вимогу суду і не спілкуватися зі свідками. Повне рішення суду буде оголошено 23 червня.
13 червня до суду звернувся листом начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в якому поручався за Семенченка. Він писав, що Семенченко має "високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та організовував оборону населених пунктів та територій".
Буданов зазначив, що екс-командир батальйону "Донбас" неодноразово заявляв про бажання взяти участь у війні проти росії, а президент Зеленський дозволив залучати до захисту держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою або відбувають покарання.
Начальник розвідки закликав звільнити Семенченка та залучити його до оборони країни у складі ЗСУ України.
Нагадаємо, що у березні 2021 року СБУ звинуватила Семен Семенченко в створенні приватної військової компанії.
по темі
На Луганщині на південь від Лисичанська російські війська захопили селища Підлісне та Мирна Долина, а також мають частковий успіх в районі Гірського та в напрямку Білої Гори. Також мають частковий успіх в районі населеного пункту Гірське
Уряд Німеччини вперше опублікував список відправлених Україні озброєнь, а також план подальших постачань. До переліку увійшли зокрема системи ППО IRIS-T SLM, передачу яких анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Терміни передачі озброєнь влада ФРН не наводить з міркувань безпеки
У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Українські захисники відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора на Сєвєродонецькому напрямку, а також в районі Богородичного на Слов’янському напрямку
У результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника