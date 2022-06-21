Колишнього народного депутата та засновника добровольчого батальйону "Донбас" Семена Семенченка Київський апеляційний суд відпустили під домашній арешт.

Суд частково схвалив апеляційну скаргу захисника Семенченка та ухвалив звільнити його з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Він зобов'язаний прибувати на вимогу суду і не спілкуватися зі свідками. Повне рішення суду буде оголошено 23 червня.

13 червня до суду звернувся листом начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в якому поручався за Семенченка. Він писав, що Семенченко має "високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та організовував оборону населених пунктів та територій".

Буданов зазначив, що екс-командир батальйону "Донбас" неодноразово заявляв про бажання взяти участь у війні проти росії, а президент Зеленський дозволив залучати до захисту держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою або відбувають покарання.

Начальник розвідки закликав звільнити Семенченка та залучити його до оборони країни у складі ЗСУ України.

Нагадаємо, що у березні 2021 року СБУ звинуватила Семен Семенченко в створенні приватної військової компанії.