Экс-депутата Семенченко оставили в СИЗО [ Редактировать ]
Шевченковский районный суд продлил меру пресечения экс-депутату Семену Семенченко, который является подозреваемым по делу о создании "частной военной компании". Об этом он сам сообщил в Facebook.
Согласно постановлению, фигуранта оставили под стражей еще на 2 месяца. Суд поддержал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения.
По ходатайству прокурора мне продлили меру пресечения еще на два месяца. И, это, несмотря на завершение досудебного следствия и начало рассмотрения так называемого "дела НВФ Семенченко-Шевченко" по существу.
Вместе с тем ходатайство защиты об отводе прокурорского состава судья отклонила.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.
Отметим, что Семен Семенченко опровергал обвинения. Экс-депутат заявил, что информация о том, что его арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".
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