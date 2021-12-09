Шевченковский районный суд продлил меру пресечения экс-депутату Семену Семенченко, который является подозреваемым по делу о создании "частной военной компании". Об этом он сам сообщил в Facebook.

Согласно постановлению, фигуранта оставили под стражей еще на 2 месяца. Суд поддержал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения.

По ходатайству прокурора мне продлили меру пресечения еще на два месяца. И, это, несмотря на завершение досудебного следствия и начало рассмотрения так называемого "дела НВФ Семенченко-Шевченко" по существу.

Вместе с тем ходатайство защиты об отводе прокурорского состава судья отклонила.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.

Отметим, что Семен Семенченко опровергал обвинения. Экс-депутат заявил, что информация о том, что его арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".