Росія продовжує обстріл Харківської області [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Станом на вечір вівторка, 21 червня, російські військові обстріляли Чугуївську громаду Харківської області. Кількість поранених мешканців збільшилась.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранені. Дані поновлюються", - розповів Синєгубов.
За його інформацією, всього у Харкові та області за добу загинуло 15 людей. Ще 16 мирних жителів отримали поранення.
"У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранено. У Золочівській громаді троє загиблих", - додав він.
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