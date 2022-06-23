Більшість регіонів України сьогодні, 23 червня, накриють опади у вигляді дощів з грозами. При цьому очікується подальший спад температур.

За даними синоптиків, сьогодні дощі з грозами пройдуть у східних, центральних, південних та частково північних областях. На решті території країни буде сухо та сонячно.

Вітер переважно північний та північно-східний з поривами до 7-12 м/с. Через опади в Україні прогнозується похолодання.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +11 +14, вдень +20 +23 градусів;

на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +20 +23;

у східних областях вночі +10 +12, вдень +22 +25 градусів;

на півдні країни вночі +12 +14 градусів, а вдень +21 +23;

у центральних областях вночі +11 +13, вдень +19 +22 градуси.

Сьогодні вдень у столиці та Київській області буде волога погода. Дощ також очікується вночі. Вітер північний зі швидкістю до 12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +23 градуси, а вночі +11 +14.