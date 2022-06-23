Центр для вимушених переселенців із Маріуполя відкрився у Кропивницькому [ Редагувати ]
Центр для вимушених переселенців із Маріуполя відкрився у Кропивницькому. В регіоні знайшли прихисток понад п'ять тисяч людей, які втекли з окупованого рашистами міста. У центрі надають допомогу щодо різних потреб - від медичних послуг до пошуку роботи. І працюють там також маріупольці. Подивіться.
Михайлу та Нелі з Маріуполя виїхати вдалося наприкінці березня. Прихисток знайшли у Кропивницькому. Однак серце - болить. Їхній син - один із захисників з Азовсталі, - зараз у російському полоні.
Неля Анатоліївна, переселенка з Маріуполя:
Дуже тяжко, особенно як нас бомбили в сліпу з літаків, кораблів, було дуже тяжко, але спасибі ми остались живі, а у вас ми відігрілись, відтаяли серцем. Дякуємо вам. Дуже тяжко добирались, особєнно з Бердянська до Василівки, блокпост, блокпост, блокпост, дуже вдячні Запоріжжю, зустріли, відігріли, бо ми були грязні, голодні, холодні.
У центр "Я - Маріуполь" подружжя звернулося за медичною консультацією. Тут переселенцям допомагають з різних питань.
Олена Швидка, керівниця центру "Я - Маріуполь" у Кропивницькому:
То есть сюда приходят они, еще раз повторюсь за юридической помощью, медицинской, психологической за юридической и за выдачей гуманитарных наборов.
У центрі працюють одинадцять співробітників. Усі - переселенці з Маріуполя.
Олена Швидка, керівниця центру "Я - Маріуполь" у Кропивницькому:
Я выехала с Мариуполя 19 марта, мы выезжали оттуда всеми возможными путями - легковыми, автобусами Красного Креста, я выбиралась со своими пожилыми родителями, то есть мы выехали на подконтрольную територию только в начале мая, когда для выезда из Мариуполя необходима была фильтрация, и мы проходили эту процедуру, потому что по другому выехать не было возможности.
Центрів "Я - Маріуполь" в Україні нині п'ять. Їх відкривають у містах, де знайшли прихисток чимало маріупольців.
Ксенія Сухова, координаторка проєкту "Я - Маріуполь Україна":
Немає нашого міста, немає нашого дому, немає наших рідних. Хтось залишився там. І ми зрозуміли, що є багато питань і всі вони потребують вирішення і для цього був створений такий проєкт, щоб в одному місці, куди б не приїхали наші маріупольці, вони знайшли такий центр.
Створення хабів ініціювала міська влада Маріуполя. Голова міста Вадим Бойченко розповідає, як росіяни перетворили квітуче місто на концтабір.
Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя:
Ти чекав ворога зі сходу, а він заходить тобі в спину із заходу, не ЗСУ, ні міський голова ніхто не чекав, що це відбудеться, що ця ворожа сила прийде тобі в спину і місто оточили й на жаль з першого березня нікого з міста не випускали. І лише 13 березня росіяни відкрили місто і наші маріупольці поїхали змучені, стомлені, розірвані зсередини на покалічених автівках, тому що росіяни вперше відкрили місто і в той час я вперше зустрів свою маму в окупованому Бердянську, котра була з п'ятого березня по 15 березня в драматичному театрі з моїм татом, братом, з його дружиною, малим синочком.
Маріупольці, які втратили дах над головою і рідне місто, живуть у різних областях України. І важливо, щоб їм було комфортніше.
Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА:
Вони мріють всі повернутися в Маріуполь, Маріуполь український, вільний, Маріуполь промисловий, де людям зручно жити й працювати. І так буде обов'язково, але сьогодні люди живуть на Кіровоградщині, повинні мати можливість отримати весь пакет соціальної підтримки.
І маріупольці, і очільник міста - впевнені - місто Марії відбудують.
Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя:
Що таке Україна - це виключно розвиток, що таке росія - це руйнування, це вбивства і пограбування от що таке. І головне, що б всі розуміли - ми сьогодні знаходимось на своїй землі, ми будемо забирати і виключно повертатимемо своє, ми відновимо кордони й повернемо наш український Маріуполь, ми його відбудуємо наново, все буде Україна і буде Маріуполь.
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