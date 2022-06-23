Центр для вимушених переселенців із Маріуполя відкрився у Кропивницькому. В регіоні знайшли прихисток понад п'ять тисяч людей, які втекли з окупованого рашистами міста. У центрі надають допомогу щодо різних потреб - від медичних послуг до пошуку роботи. І працюють там також маріупольці. Подивіться.

Михайлу та Нелі з Маріуполя виїхати вдалося наприкінці березня. Прихисток знайшли у Кропивницькому. Однак серце - болить. Їхній син - один із захисників з Азовсталі, - зараз у російському полоні.

Неля Анатоліївна, переселенка з Маріуполя:

Дуже тяжко, особенно як нас бомбили в сліпу з літаків, кораблів, було дуже тяжко, але спасибі ми остались живі, а у вас ми відігрілись, відтаяли серцем. Дякуємо вам. Дуже тяжко добирались, особєнно з Бердянська до Василівки, блокпост, блокпост, блокпост, дуже вдячні Запоріжжю, зустріли, відігріли, бо ми були грязні, голодні, холодні.

У центр "Я - Маріуполь" подружжя звернулося за медичною консультацією. Тут переселенцям допомагають з різних питань.

Олена Швидка, керівниця центру "Я - Маріуполь" у Кропивницькому:

То есть сюда приходят они, еще раз повторюсь за юридической помощью, медицинской, психологической за юридической и за выдачей гуманитарных наборов.

У центрі працюють одинадцять співробітників. Усі - переселенці з Маріуполя.

Олена Швидка, керівниця центру "Я - Маріуполь" у Кропивницькому:

Я выехала с Мариуполя 19 марта, мы выезжали оттуда всеми возможными путями - легковыми, автобусами Красного Креста, я выбиралась со своими пожилыми родителями, то есть мы выехали на подконтрольную територию только в начале мая, когда для выезда из Мариуполя необходима была фильтрация, и мы проходили эту процедуру, потому что по другому выехать не было возможности.

Центрів "Я - Маріуполь" в Україні нині п'ять. Їх відкривають у містах, де знайшли прихисток чимало маріупольців.

Ксенія Сухова, координаторка проєкту "Я - Маріуполь Україна":

Немає нашого міста, немає нашого дому, немає наших рідних. Хтось залишився там. І ми зрозуміли, що є багато питань і всі вони потребують вирішення і для цього був створений такий проєкт, щоб в одному місці, куди б не приїхали наші маріупольці, вони знайшли такий центр.

Створення хабів ініціювала міська влада Маріуполя. Голова міста Вадим Бойченко розповідає, як росіяни перетворили квітуче місто на концтабір.

Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя:

Ти чекав ворога зі сходу, а він заходить тобі в спину із заходу, не ЗСУ, ні міський голова ніхто не чекав, що це відбудеться, що ця ворожа сила прийде тобі в спину і місто оточили й на жаль з першого березня нікого з міста не випускали. І лише 13 березня росіяни відкрили місто і наші маріупольці поїхали змучені, стомлені, розірвані зсередини на покалічених автівках, тому що росіяни вперше відкрили місто і в той час я вперше зустрів свою маму в окупованому Бердянську, котра була з п'ятого березня по 15 березня в драматичному театрі з моїм татом, братом, з його дружиною, малим синочком.

Маріупольці, які втратили дах над головою і рідне місто, живуть у різних областях України. І важливо, щоб їм було комфортніше.

Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА:

Вони мріють всі повернутися в Маріуполь, Маріуполь український, вільний, Маріуполь промисловий, де людям зручно жити й працювати. І так буде обов'язково, але сьогодні люди живуть на Кіровоградщині, повинні мати можливість отримати весь пакет соціальної підтримки.

І маріупольці, і очільник міста - впевнені - місто Марії відбудують.

Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя: