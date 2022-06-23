Помер Юрій Шатунов [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
В четвер, 23 червня, стало відомо, що помер Юрій Шатунов, соліст відомого гурту "Ласковый май". Співак помер у домодєдівській лікарні.
Він мав гостру серцеву недостатність.
Причина смерті Юрія Шатунова - інфаркт міокарда. У крові співака не виявили алкоголю та наркотиків.
Шатунов викликав швидку вчора приблизно об 11-й вечора - скаржився на проблеми із серцем. Лікарі діагностували гострий трансмуральний інфаркт міокарда.
Нагадаємо, що Юрію Шатунову було 48 років.
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