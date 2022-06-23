У Покровську Донецької області пролунав вибух [ Редагувати ]
У четвер, 23 червня, у Покровську Донецької області було чутно вибух. Про це повідомляється у Telegram-каналі міського голови Покровська Руслана Требушкіна.
Деталі наразі уточнюються.
Увага! Стався вибух. Інформація уточнюється.
Також міський голова закликав не викладати фотографій або ж відео з місця подій, аби не допомагати ворогу коригувати обстріли.
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