У четвер, 23 червня, у Покровську Донецької області було чутно вибух. Про це повідомляється у Telegram-каналі міського голови Покровська Руслана Требушкіна.

Деталі наразі уточнюються.

Увага! Стався вибух. Інформація уточнюється.

Також міський голова закликав не викладати фотографій або ж відео з місця подій, аби не допомагати ворогу коригувати обстріли.