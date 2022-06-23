Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про те, що загрози повторного наступу росії на Сумську та Чернігівську області зараз немає. Ворог тримає на кордоні війська, але ударного наступу для вторгнення в ці регіони не має.

Про це він сказав під час брифінгу.