Чи є загроза повторного наступу на Сумську та Чернігівську області [ Редагувати ]
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив про те, що загрози повторного наступу росії на Сумську та Чернігівську області зараз немає. Ворог тримає на кордоні війська, але ударного наступу для вторгнення в ці регіони не має.
Про це він сказав під час брифінгу.
росія продовжує утримувати підрозділи збройних сил в окремих районах брянської та курської областей. Це робиться для демонстрації присутності та сковування дій наших підрозділів сил оборони. Формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу на цей момент не спостерігається.
по темі
Контррозвідка Служби безпеки викрила агента російських спецслужб
У п'ятницю вранці, 17 червня, окупанти обстріляли Хотінську громаду в Сумській області
Ворог з міномета сім разів бив по Середино-Будській громаді
У вівторок, 7 червня, окупанти обстріляли одне з найбільших міст Шосткинського району
Російська авіація вночі завдала удару по Сумській області