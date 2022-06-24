Стратегічно важлива траса Лисичанськ-Бахмут - більше непроїзна. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, до Лисичанська, який уже не один день перебуває під щільним вогнем рашистів, гуманітарну допомогу доводиться везти іншими шляхами. Наступний матеріал - кореспондентів Військового телебачення - із села Білогорівка, що поблизу Лисичанська. У травні саме там російські війська намагалися форсувати річку Сіверський Донець. Майже спустошене село - перебуває під потужними обстрілами.

Білогорівка - село поблизу Лисичанська Луганської області. На початку травня воно отримало стратегічне значення. Саме тут російські війська намагалися форсувати річку Сіверський Донець - що могло б дати їм змогу взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут.

За потужної артилерійської підтримки українським військовим удалося не лише знищити початкову переправу та ворожі сили, але й розбити ще кілька спроб рф навести понтони.

Російська армія, було три переправи. Їм вдалося кинути переправу і їм вдалося переправитися - частина військ зайшла в село.

Білогорівка перетворилася на осередок запеклих боїв. Зайнявши околиці села російські військові об'єднали позиції, займалися мародерством і чекали підкріплення. Не дочекалися. Вже за кілька днів були знищені нашою артилерією.

Тому вони були тут, не знали, що робити. Наша артилерія почала працювати, можете бачити наслідки. Це зруйнований танк Т-84. Частина їхніх військ, я так підозрюю, що особовий склад, ті, що встигли вийти, перепливали через річку. Всі решта залишилися тут.

Лише за підтвердженими даними, під час переправи ЗСУ знищили понад 70 одиниць російської техніки.

Знищена техніка та останки трупів. Усе, що залишилося від російських окупантів у селищі Білогорівка на Луганщині.

У підступності дій російської армії тут ніхто вже не сумнівається. За день до форсування річки, окупанти скинули бомбу на школу в Білогорівці, де переховувалося майже 90 цивільних.

Боже, як страшно, вони погоріли жив'йом. А люди ще йшли спасать, і ті пішли тоже туди. Багато людей. Страшне таке пекло в гарячому, горіли всі. Дуже страшне видовище було. Люди кричали. Один чоловік так кричав - переріжте мені горло, я у пеклі.

Ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Білогорівці проживало близько 1000 людей, зараз залишилося зо три десятки. Росіяни не можуть змиритися з поразкою і гатять по селу з важкої артилерії.

Декілька днів назад ці будинки були цілі. Ви бачите наслідки роботи ворожої артилерії. Це те, як вони знищують та руйнують наші міста і села.

Військові розповідають, що така поведінка ворога може означати лише одне - росіяни знову намагатимуться атакувати Білогорівку. Проте наші захисники запевняють - на ворога тут чекає гідна відсіч.