Харківські байкери долучилися до здачі крові для бійців з передової [ Редагувати ]
Харківські байкери долучилися до здачі крові для бійців з передової. Одинадцять осіб приїхали на своїх залізних конях до центру служби крові. Сам центр - неодноразово обстрілювали. Але медики увесь цей час з початку військової агресії не переривали роботу, хоча і довелося переїхати до бомбосховища.
Містом, через блокпости, їдуть байкери, гучно... Цю майже традицію започаткували кілька років тому. Один з хлопців вирішив зробити благородну справу - здати кров. Та коли йшов, взяв із собою друга. Тепер - таких друзів-донорів - вже кілька десятків.
Сергій Тарасов, байкер, організація "Мотодонор":
Взагалі зараз десь близько 80 людей, активних 20-25, коли хто може, приїжджає ми збираємося раз на два місяці, збираємося, здаємо кров. Ми завжди, особливо зараз, цей воєнний час і пораненим бійцям і мирним людям сподіваюся робимо добру справу.
Харківський Центр служби крові окупанти обстріляли ще в березні, одним із перших, щоб позбавити шпиталі можливості мати донорську кров. Але Центр свою роботу відновив. Працюють у підвалі, що слугує бомбосховищем. Байкери тут кров здають не вперше. Почуваються добре.
Євген, байкер-донор:
Пока хорошо, надеюсь, так и будет. Как и у всех, 450 мл.
Тепер ручку на себе, 15 хвилин не розтинати та не знімати пов'язочку. Як ви себе почуваєте? - Хорошо.
Кожен здав по 450 мілілітрів крові. Байкери запевняють, це не страшно.
Ганна, байкер-донор:
Главное, чтобы она пошла в помощь. Кто будет больше нуждаться, детки или наши военные. Кому больше надо будет, надеемся, хоть кому-нибудь поможет.
У Центрі крові чекають на нових донорів. Кров нині дуже необхідна, щоб рятувати життя.
Юрій Верховенко, завідувач відділу відбору донорів Харківського обласного центру служби крові:
Донорство потрібне, тому що не існує зараз тих препаратів, які замінюють компоненти донорської крові. Я запрошую до здачі крові всіх бажаючих, особливо з резус негативними групами крові для того, щоб в повному обсязі забезпечити потребу закладів служби крові в компонентах донорської крові.
Донором може стати кожен, кому виповнилося 18, і у кого немає медичних протипоказань.
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