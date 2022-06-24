Харківські байкери долучилися до здачі крові для бійців з передової. Одинадцять осіб приїхали на своїх залізних конях до центру служби крові. Сам центр - неодноразово обстрілювали. Але медики увесь цей час з початку військової агресії не переривали роботу, хоча і довелося переїхати до бомбосховища.

Містом, через блокпости, їдуть байкери, гучно... Цю майже традицію започаткували кілька років тому. Один з хлопців вирішив зробити благородну справу - здати кров. Та коли йшов, взяв із собою друга. Тепер - таких друзів-донорів - вже кілька десятків.

Сергій Тарасов, байкер, організація "Мотодонор":

Взагалі зараз десь близько 80 людей, активних 20-25, коли хто може, приїжджає ми збираємося раз на два місяці, збираємося, здаємо кров. Ми завжди, особливо зараз, цей воєнний час і пораненим бійцям і мирним людям сподіваюся робимо добру справу.

Харківський Центр служби крові окупанти обстріляли ще в березні, одним із перших, щоб позбавити шпиталі можливості мати донорську кров. Але Центр свою роботу відновив. Працюють у підвалі, що слугує бомбосховищем. Байкери тут кров здають не вперше. Почуваються добре.

Євген, байкер-донор:

Пока хорошо, надеюсь, так и будет. Как и у всех, 450 мл.

Тепер ручку на себе, 15 хвилин не розтинати та не знімати пов'язочку. Як ви себе почуваєте? - Хорошо.

Кожен здав по 450 мілілітрів крові. Байкери запевняють, це не страшно.

Ганна, байкер-донор:

Главное, чтобы она пошла в помощь. Кто будет больше нуждаться, детки или наши военные. Кому больше надо будет, надеемся, хоть кому-нибудь поможет.

У Центрі крові чекають на нових донорів. Кров нині дуже необхідна, щоб рятувати життя.

Юрій Верховенко, завідувач відділу відбору донорів Харківського обласного центру служби крові:

Донорство потрібне, тому що не існує зараз тих препаратів, які замінюють компоненти донорської крові. Я запрошую до здачі крові всіх бажаючих, особливо з резус негативними групами крові для того, щоб в повному обсязі забезпечити потребу закладів служби крові в компонентах донорської крові.

Донором може стати кожен, кому виповнилося 18, і у кого немає медичних протипоказань.