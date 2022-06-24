В Єврокомісії назвали кількість країн ЄС, які були відключені від газу росії [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
12 країни-членів Євросоюзу зіткнулися з перебоями щодо поставок російського газу. В Єврокомісії закликають "сподіватися на краще і готуватися до гіршого".
Про це повідомив президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як відзначила президент Єврокомісії, перебої спостерігаються не лише за останній тиждень, або ж навіть місяць, а й за весь минулий рік.
"Коли ви дивитеся на заповнення чи, краще сказати, незаповнення сховищ "Газпромом". Тому що минулого року було досягнуто 10-річного мінімуму із незаповнення газових сховищ. І, звичайно, треба говорити, що на сьогодні 12 країн-членів ЄС або повністю відрізані від російського газу, або частково", - заявила глава Урсула фон дер Ляєн.
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