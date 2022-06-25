Ключових російських генералів відсторонили від командування в Україні - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
З початку червня вище командування росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України. Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
За даними британської розвідки в число відсторонених генералів входять командувач повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південною групою військ (ЮГВ) генерал армії Олександр Дворніков, який також якийсь час виконував обов'язки Головного оперативного командувача.
"Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергію Суровикину, оскільки ЮГВ продовжує грати центральну роль в наступі Росії на Донбасі", - повідомили в британській розвідці, зазначивши, що протягом більше тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції і жорстокості.
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