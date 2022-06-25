Війна росії проти України, скоріше за все, закінчиться за столом переговорів. НАТО продовжить допомагати українцям, аби посилити їх позиції.

Про це повідомляє генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Найімовірніше, ця війна (росії проти України - ред.) закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією", - припускає Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти рa.

Він також додав, що між НАТО та росією немає "тотальної війни".