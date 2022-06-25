Окупанти обстріляла 13 міст та сіл Донецької області [ Редагувати ]
У Донецькій області окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів. Про це повідомляють у Нацполіції України.
Є загиблі та поранені. Поліція задокументувала 20 ворожих ударів.
Руйнувань зазнали 25 цивільних об'єктів:
- 22 житлові будинки,
- залізнична підстанція,
- виробничий цех,
- автомобіль.
Під вогнем росіян знаходилися міста Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українське, Торецьк, селища Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове. Ворог наносив авіаудари, бив ракетами ЗРС С-300, реактивними системами вогню Град, Ураган, артилерією, танками.
На місцях обстрілів працювали поліцейські, задокументовано докази військових злочинів рф, порушено кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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