Усі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту своїх домівок. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі національного телемарафону.

Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас.

Думали, яким чином буде використана ця зброя: чи не буде вона використана проти українців, проти України. Але сьогодні ми наближаємось до сотого дня спротиву, і можемо сказати, що цей іспит складено.

Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.