Глава МВС Монастирський виступив за легалізацію володіння вогнепальною зброєю [ Редагувати ]
Усі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту своїх домівок. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі національного телемарафону.
Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас.
Думали, яким чином буде використана ця зброя: чи не буде вона використана проти українців, проти України. Але сьогодні ми наближаємось до сотого дня спротиву, і можемо сказати, що цей іспит складено.
Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Щодо законодавчого врегулювання цього питання очільник МВС повідомив, що зараз у Раді готується до 2-го читання Закон про обіг цивільної зброї.
Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до 2-го читання. Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція - для захисту власної домівки в українця має бути зброя.
Нагадаємо, що в урядовому додатку "Дія" провели онлайн-опитування українців щодо обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення.
Воно тривало з 25 травня по 1 червня, загалом проголосували понад 1,7 млн громадян. 59% опитаних висловилися за вільний обіг вогнепальної зброї серед цивільних осіб для особистого захисту.
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Опитування досі триває у додатку "Дія", але за результатами голосування першого мільйона людей понад 60 відсотків респондентів сказали "так" - обігу зброї для особистого захисту.
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