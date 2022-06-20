Байден зробив заяву щодо вступу України до ЄС [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден вважає "дуже ймовірним" майбутній вступ України до Європейського союзу.
Повідомляється, що виступаючи перед журналістами, Байден зазначив, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом Європейського союзу.
Заява президента США зроблена на тлі того, що в кінці цього тижня лідери Євросоюзу мають офіційно надати Україні статус кандидата.
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