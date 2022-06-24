Штати США тепер самі вироблятимуть норми, що регулюють проведення абортів. Верховний суд США скасував ухвалу 1973 року, яка гарантує право на переривання вагітності на федеральному рівні.

"Конституція не дає права на аборт, і право регулювати аборти повертається народу та його обраним представникам", - йдеться у заяві суду.

Прецедентне рішення було ухвалено Верховним судом США у справі Роу проти Уейда в 1973 році і відтоді неодноразово застосовувалося для обмеження або скасування законів щодо абортів, які приймаються штатами. Наразі штати США отримали можливість самостійно вирішувати, чи зможуть жінки переривати вагітність і на яких термінах на їхній території.

Читайте також Еще одна европейская страна разрешила аборты

Рішення Верховного суду США розкритикував президент Джо Байден. Глава Білого дому заявив, що здоров'я та життя американських жінок зараз перебувають під загрозою.

"Це сумний день для суду і для країни", - заявив у зверненні Джо Байден. За словами президента, рішення Верховного суду відкидає США на 150 років назад.

Нагадаємо, що у 2018-19 роках аборти заборонили в американських штатах Айова та Алабама, а у квітні 2021-го - в Айдахо та Арізоні. З 1 вересня 2021 року аборти заборонені у Техасі. Переривати вагітність заборонено, якщо ембріон має серцебиття. Як правило, його можна побачити та почути на УЗД вже на 5-6 тижні вагітності.