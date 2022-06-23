Неймовірний порятунок стався під час чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Американська синхроністка Аніта Альварес під час свого виступу з технічною програмою несподівано знепритомніла і почала тонути.

Першими на трагедію, що насувалася, зреагували не рятувальники, які були на змаганнях, а тренер спортсменки Андреа Фуентес. Вона зрозуміла, що Аніта занадто довго була у воді і так і не виринула. Фуентес в одязі кинулася в басейн і з самого дна підняла підопічні вгору, де їй надали першу допомогу.

Повідомляється, що зараз із нею все гаразд, вона навіть планує вийти на довільну програму.

Фото: gettyimages.com