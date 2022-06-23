Трагедія на ЧМ: тренер врятувала спортсменку із дна басейну після втрати свідомості [ Редагувати ]
Неймовірний порятунок стався під час чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).
Американська синхроністка Аніта Альварес під час свого виступу з технічною програмою несподівано знепритомніла і почала тонути.
Першими на трагедію, що насувалася, зреагували не рятувальники, які були на змаганнях, а тренер спортсменки Андреа Фуентес. Вона зрозуміла, що Аніта занадто довго була у воді і так і не виринула. Фуентес в одязі кинулася в басейн і з самого дна підняла підопічні вгору, де їй надали першу допомогу.
Повідомляється, що зараз із нею все гаразд, вона навіть планує вийти на довільну програму.
Фото: gettyimages.com
по темі
Буковинцю, який вбив павича, оголосили про підозру
У понеділок, 20 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
В столиці Афганістану стався теракт. Подій розгорнулися біля сикхського храму
В Індії слон до смерті затоптав 70-річну жінку, після чого напав на її тіло під час церемонії поховання. Зоологи вважають, що агресія тварини спричинена гоном. Коли слони готові до розмноження, рівень тестостерону зростає в десятки разів. Великі тварини стають дуже агресивними і навіть жорстокими щодо людей
У Зеленодольську Дніпропетровської області ніч була однією з найбільш напружених
У селі Мартоноша Кіровоградської області у місцевому ставку затонув автомобіль, в якому було п'ять людей. Троє людей вибралися на поверхню, однак одна жінка згодом загинула. Ще одна жінка і дитина залишилися в машині, що затонула. Місцеві мешканці викликали рятувальників, які дістали тіла загиблих з водоймища