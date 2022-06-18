Україна завоювала першу медаль чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який проходить у столиці Угорщини Будапешті. Представниця артистичного плавання Марта Федіна здобула "срібло" у технічному соло. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Це перша нагорода України у цій дисципліні на світовій першості.



Завтра у фіналі технічних дуетів будемо вболівати за наших сестер-сихроністок Владиславу та Марину Алексіївих.

Наша 20-річна українка у фіналі технічного соло набрала 91,9555 бала і посіла друге місце, поступившись 0,9107 бала досвідченій 31-річній японці Юкіко Інуї.

ЧС-2022 з водних видів спорту. Артистичне плавання.

Юкіко Інуї (Японія) - 92,8662;

Марта Федіна (Україна) - 91,9555;

Євангелія Платаніоті (Греція) - 89,5110

Для Федіної це перша в кар'єрі медаль чемпіонату світу в соло й загалом сьома. До цього вона шість разів піднімалася на п'єдестал світової першості: двічі - в дуеті, чотири - в команді.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Федіна була четвертою в обох соло програмах: у технічній та довільній. На Олімпійських ігор-2020 Марта Федіна завоювала дві бронзові медалі.

Загалом для України це перша нагорода в соло за п'ять років і лише друга в цій дисципліні.

Марта Федіна

Нагадаємо, що напередодні 18-річна Анастасія Курашвілі завоювала перше в історії України "золото" на чемпіонаті світу з аеробіки.