Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту [ Редагувати ]
Україна завоювала першу медаль чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який проходить у столиці Угорщини Будапешті. Представниця артистичного плавання Марта Федіна здобула "срібло" у технічному соло. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Це перша нагорода України у цій дисципліні на світовій першості.
Завтра у фіналі технічних дуетів будемо вболівати за наших сестер-сихроністок Владиславу та Марину Алексіївих.
Наша 20-річна українка у фіналі технічного соло набрала 91,9555 бала і посіла друге місце, поступившись 0,9107 бала досвідченій 31-річній японці Юкіко Інуї.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Артистичне плавання.
- Юкіко Інуї (Японія) - 92,8662;
- Марта Федіна (Україна) - 91,9555;
- Євангелія Платаніоті (Греція) - 89,5110
Для Федіної це перша в кар'єрі медаль чемпіонату світу в соло й загалом сьома. До цього вона шість разів піднімалася на п'єдестал світової першості: двічі - в дуеті, чотири - в команді.
На останньому чемпіонаті світу-2019 Федіна була четвертою в обох соло програмах: у технічній та довільній. На Олімпійських ігор-2020 Марта Федіна завоювала дві бронзові медалі.
Загалом для України це перша нагорода в соло за п'ять років і лише друга в цій дисципліні.
Марта Федіна
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