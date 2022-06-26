У неділю вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи. Одна ракета влучила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів. Друге влучення "вискоткової" ракети путіна було до дитячого садка Києва на вулиці Половецькій. Про це повідомляє паблік "Правда Геращенко".

На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів.

Також повідомляється, що з-під завалів будинку продовжують діставати людей. 2 особи госпіталізовано. Під завалами лишаються люди.

На відео – будинок, до якого потрапила ракета.