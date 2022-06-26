У Південній Африці 22 підлітки померли під час вечірки у клубі [ Редагувати ]
У південноафриканському місті Іст-Лондон щонайменше 22 людини померли після вечірки у нічному клубі. Про це повідомили у місцевій поліції.
17 людей виявили мертвими у барі Enyobeni, кілька людей померли згодом у лікарні. Більшість загиблих - хлопці та дівчата віком від 13 до 20 років.
Причини смерті наразі невідома, на тілах померлих немає слідів насильства. Поліція схиляється до версії, що молодь отруїлася якоюсь речовиною.
За словами місцевих жителів, бар продавав неповнолітнім алкоголь. Що стало причиною смерті - неякісний алкоголь чи наркотики - встановлять судові експерти.
Нагадаємо, що у жовтні 2021 року в Оренбурзькій області Росії від отруєння сурогатним алкоголем померли 34 людини.
по темі
Байден підписав закон, який посилює контроль над вогнепальною зброєю. Закон забороняє особам, засудженим за злочини, пов'язані з побутовим насильством, купувати вогнепальну зброю впродовж як мінімум п'яти років
У Дніпрі п'яний чоловік кинув гранату з вікна багатоквартирного будинку у двір, де гуляли діти. Внаслідок вибуху поранений 11-річний хлопчик
На Закарпатті правоохоронці затримали "вора в законі" на прізвисько "Вася Ушатий" (Василь Русан). Він має чималий кримінальний досвід та є лідером організованого злочинного угруповання, яке "спеціалізується" на розбійних нападах, вимаганнях, пограбуваннях, рекеті, квартирних крадіжках
На Кіровоградщині поліція затримала "вора в законі" з санкційного списку РНБО. "Вор у законі" на прізвисько "Армен Хохол" організував та контролював діяльність злочинних груп, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини насильницького та майнового характеру. Свій особливий статус у кримінальному світі він отримав у 2011 році у Москві
Їх назвали на честь головних символів нинішньої війни, кожен - наділили особливим смаком та ароматом.