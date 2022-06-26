У південноафриканському місті Іст-Лондон щонайменше 22 людини померли після вечірки у нічному клубі. Про це повідомили у місцевій поліції.

17 людей виявили мертвими у барі Enyobeni, кілька людей померли згодом у лікарні. Більшість загиблих - хлопці та дівчата віком від 13 до 20 років.

Причини смерті наразі невідома, на тілах померлих немає слідів насильства. Поліція схиляється до версії, що молодь отруїлася якоюсь речовиною.

За словами місцевих жителів, бар продавав неповнолітнім алкоголь. Що стало причиною смерті - неякісний алкоголь чи наркотики - встановлять судові експерти.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року в Оренбурзькій області Росії від отруєння сурогатним алкоголем померли 34 людини.