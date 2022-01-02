В ЮАР горит здание парламента [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 января, в Кейптауне горит здание парламента ЮАР. На крыше плавится битум, в стенах появились трещины. Об этом сообщает News24.
По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.
Район вокруг здания парламента оцеплен. Есть вероятность обрушения.
Начато расследование.
Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40— RB (@RoshBardien) January 2, 2022
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Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.
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