В воскресенье, 2 января, в Кейптауне горит здание парламента ЮАР. На крыше плавится битум, в стенах появились трещины. Об этом сообщает News24.

По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Есть вероятность обрушения.

Начато расследование.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40 — RB (@RoshBardien) January 2, 2022

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Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.

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