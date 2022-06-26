"Вечірка для російських вуглеводнів закінчена" - Джонсон [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав шукати альтернативу російським енергоресурсам з перспективою переходу на зелену енергію.
За словами Джонсона в інтерв'ю програмі "State of the Union" на CNN, "вечірка для російських вуглеводнів закінчена".
І я думаю, що всі ми в G7 усвідомлюємо, що вечірника для російських вуглеводнів закінчена. У короткостроковій перспективі ми маємо знайти джерела енергії в інших місцях, у довгостроковій перспективі ми маємо звернутися до зелених джерел енергії.
США оголосили про ембарго на купівлю російських нафти та нафтопродуктів у березні. Країни Євросоюзу схвалили часткову заборону імпорту нафти з рф наприкінці травня. Ці заходи запроваджуються у відповідь на збройне вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що лідери "Великої сімки" шукають варіанти та шляхи обмеження цін на російську нафту.
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