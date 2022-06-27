У росії вперше за 100 років дефолт із зовнішнього боргу - Bloomberg [ Редагувати ]
росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США і ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам. Про це повідомляє Bloomberg.
Протягом декількох місяців рф знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.
Економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо Такахіде Кіучі заявив:
Оголошення дефолту - це символічна подія. російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз росія не може займати у більшості країн.
Під час фінансової кризи в росії і обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів. Востаннє росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря російської імперії в 1918 році.
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