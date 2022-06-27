Удари ракетами по Києву почули не лише жителі столиці, а і політична верхівка світу.

Відлуння вибухів у Києві докотилося аж до німецьких Альп. Саме туди з'їхалися на саміт лідери Великої Сімки. І попри те, що російські пропагандисти вже традиційно спробували зняти з себе відповідальність і назвали наслідки атаки постановкою - їм ніхто не повірив.

Про реакцію іноземних політиків і наслідки для рф - більше розкаже Юрій Куций.

Вчорашні удари ракетами по Києву почули не лише жителі столиці, а і політична верхівка світу. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерхівку і зруйнувала три верхні поверхи. Загинув чоловік, з-під завалів дістали поранених жінку та їхню семирічну доньку. Ще одна ракета вдарила по дитячому садочку. На росії все стабільно!

Пропагандисти посилаючись на міноборони стверджують, що їхні ракети нібито завдали ударів по українським військовим навчальним центрам. А саме - по заводу Артем, який за радянських часів виробляв ракети. А кадри розбомбленого будинку - нібито чергова інсценізація українських драматургів. Та, на щастя, ніхто цьому не вірить, крім самих росіян! Наприклад, послиня Британії в Україні Мелінда Сіммонс, таку тактику війни назвала вбивчим боягузтвом.

Київ вночі обстріляли росіяни. Обстрілений був житловий район. Там немає нічого військового. Це вбивче боягузтво.

Поки російські змі пишуть, що удари по Києву - то постанова, світ бачить все як є і дає абсолютно чітку характеристику окупанту. Наприклад, колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив:

Російські ракети сьогодні вразили житлові квартали в центрі Києва. Це своєрідне «повідомлення» та нагадування до саміту G7. Що росія сьогодні - це хвороба, і її потрібно лікувати відповідно. Ніяких компромісів і переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпає свої ресурси.

Тим часом співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній міністр МЗС Швеції Карл Більдт також зазначив, що цей обстріл є ніщо інакше, як сигнал для G7, на яку не запросили представників Росії.

Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва, як щось інше, крім навмисної ескалації росією та сигналу для учасників зустрічі G7 в Ельмау сьогодні.

І там ці сигнали почули. Президент США Джо Байден назвав ракетні удари по Києву «ще одним прикладом варварства росії». І пригрозив Росії новими санкціями. Про них саме і йшла мова саміті G7.

Учасники G7 разом згодом оголосять, що ми заборонимо імпорт російського золота, це той експорт, який приносить Росії десятки мільярдів доларів.