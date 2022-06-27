Індексація пенсій в умовах війни: у Кабміні назвали найближчу дату [ Редагувати ]
Незважаючи на війну з російськими окупантами, виплата пенсій та їх заплановані індексації будуть здійснюватися.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.
Найближче підвищення пенсій заплановано на 1 липня і влада робить все можливе, щоб воно відбулося.
"Щодня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб усі не турбувалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів необхідні виплати з державного бюджету", – запевнив він.
За словами міністра, ключове завдання для його відомства – збереження цінових параметрів у межах 20%. Свої зусилля для досягнення цієї мети Мінфін поєднує з НБУ.
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