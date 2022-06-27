Незважаючи на війну з російськими окупантами, виплата пенсій та їх заплановані індексації будуть здійснюватися.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

Найближче підвищення пенсій заплановано на 1 липня і влада робить все можливе, щоб воно відбулося.



"Щодня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено. Немає підстав вважати, що це не буде зроблено. Я хочу, щоб усі не турбувалися з цього приводу. Ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб забезпечити необхідним обсягом коштів необхідні виплати з державного бюджету", – запевнив він.

За словами міністра, ключове завдання для його відомства – збереження цінових параметрів у межах 20%. Свої зусилля для досягнення цієї мети Мінфін поєднує з НБУ.