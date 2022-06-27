Росія посилила ракетний терор. Вночі обстріляли Харків, Полтавщину, Одещину, Рівненщину. Напередодні з Каспійського моря випустили ракети по Києву. І за даними британської розвідки, така активність окупантів пов'язана зі зміною у РФ військового керівництва, яке відповідало за війну в Україні. З посади усунули генерала російської армії Олександра Дворнікова, а замість нього призначили керівника військово-космічних сил. Тож, той тепер начебто вислужується і робить, що вміє - запускає ракети.

А ще, за даними української розвідки, Путін хоче офіційно втягнути Лукашенка у війну з нами. Для цього диверсанти мали влашутвати серію терактів у Мозирі й звинуватити в цьому Україну. Чого чекати від сусідів найближчим часом - спробувала спрогнозувати Марина Біленька.

Ось так - ракета за ракетою останні два дні Україна перебуває під масованим обстрілом з території Білорусі.

З 24-го лютого РФ використовує західного сусіда як плацдарм для ведення війни проти України. Та цього разу російська авіація вдалася до нової тактики.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України:

Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ.

В головному управлінні розвідки Міноборони кажуть: це перший випадок авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. А обстріл напряму пов'язаний з намаганнями кремлівської влади зробити Мінськ безпосереднім учасником війни в Україні.

Саме це питання, як припускають медійники, могло вирішуватися у Кремлі під час ракетних ударів по Україні. Лукашенко прибув на зустріч з Путіним - і хоча прямо жоден про відкриття білоруського фронту не заявив - сторони досягли кількох військових домовленостей.

Володимир Путін - президент Росії:

Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении.

Натомість РФ вже вивозить з Білорусі боєприпаси, - про це напередодні повідомило тамтешнє Товариство залізничників. Снаряди відвантажують за маршрутом Мінськ - Орша - Червоне - Смоленськ.

А тепер Путін анонсував, що також відбере в Білорусі літаки Су-25.

Іван Ступак - експерт Українського інституту майбутнього:

Штурмовики ВПС Білорусі братимуть участь у війні в Україні. В Росії критичні втрати бойових літаків. Тому найближчим часом Білорусь, під егідою необхідності глибокої модернізації на заводах Росії, передасть їй значну частину своїх штурмовиків СУ-25. На сьогоднішній день в Республіці Білорусь їх знаходиться близько 68 одиниць, вартістю ~ $11 млн. Кожен.

Їх агресор може пізніше задіяти на херсонському і донецькому напрямку - стверджують у Генштабі ЗСУ. Лукашенко обслуговує воєнні потреби Кремля з 24-го лютого. Натомість країна заперечує свою участь у війні проти України.

Олексій Громов - заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України:

До масштабного наступу, хочу підкреслити, на великій площі нашої території наразі відсутня з боку республіки білорусь достатня кількість сил і засобів противника.

Отож Росія збільшує там військову присутність за рахунок тактичної авіації. За даними української розвідки, на аеродром Барановичі мають відправити 10 літаків.

Крім того, на території Білорусі тривають мобілізаційні навчання. Білоруські військові риють окопи біля кордонів з Україною та деякими країнами Євросоюзу, а також облаштують фортифікаційні споруди. А подекуди - будують нову військову інфраструктуру.

Олексій Громов - заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України:

Не виключається, що в подальшому, в рамках існування так званої союзної держави, білорусь надасть цю територію для розміщення чергової воєнної бази агресора поблизу нашого державного кордону.

Поки Білорусь не відправляла в Україну свої війська. Але це може змінитися, - вважають вітчизняні розвідники. За їхніми даними, РФ може вчинити серію терактів на території Білорусі. Зокрема в місті Мозир, щоб звинуватити в усьому Україну.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України:

Це, на думку кремлівських кураторів «спецоперації», створить для лукашенка так званий «казуc беллі». Тобто, формальний привід для розв'язання війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного «президента» Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Сам Лукашенко ще наприкінці березня заявив, що Білорусь вступить у війну проти України, лише якщо проти неї самої почнеться агресія. При цьому атакувати Україну білоруські війська можуть лише у складі російсько-білоруського угруповання, - вважають вітчизняні розвідники.

Тамтешня армія вкрай демотивована - адже на власні очі бачила, як розбиті війська РФ поверталися з-під Києва. І скільки техніки та живої сили втратили росіяни в Україні.