На території окупованої Луганської області, на Зимогір'ї, горить склад з боєприпасами окупантів.

Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенк, який опублікував відео з місця НП.

"На Луганщині яскраво палає. За попередньою інформацією - склад боєприпасів окупантів", - пише він.

За словами Геращенка, в соцмережах почали з'являтися відео боєприпасів, що підтверджують спалах великого складу в Зимогір'ї.

"Цікаво, що відстань до українських позицій від місця пожежі становить понад 50 км", – додає Геращенко.

Зазначимо, Зимогір'я з 2014 року перебуває під окупацією бойовиків угруповання так званого "ЛНР".