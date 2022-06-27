На території окупованої Луганської області горить склад боєприпасів [ Редагувати ]
На території окупованої Луганської області, на Зимогір'ї, горить склад з боєприпасами окупантів.
Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенк, який опублікував відео з місця НП.
"На Луганщині яскраво палає. За попередньою інформацією - склад боєприпасів окупантів", - пише він.
За словами Геращенка, в соцмережах почали з'являтися відео боєприпасів, що підтверджують спалах великого складу в Зимогір'ї.
"Цікаво, що відстань до українських позицій від місця пожежі становить понад 50 км", – додає Геращенко.
Зазначимо, Зимогір'я з 2014 року перебуває під окупацією бойовиків угруповання так званого "ЛНР".
по темі
Російські війська зосередили сили на захопленні Лисичанська
російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк, місто на сьогодні зруйноване на 90%
Окупанти спробують оточити ЗСУ в Лисичанську і заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж відновити наступ на Слов'янськ
У Міноборони США вважають, що наступ російських військ в Луганській області перебільшено
Окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська