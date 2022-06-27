Додону пред'явили звинувачення в перевищенні повноважень [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Експрезиденту Молдови Ігорю Додону пред'явили нові звинувачення в перевищенні посадових повноважень.
Про це повідомляє генпрокуратура Молдови.
Додона звинувачують у вчиненні злочину, пов'язаного з перевищенням посадових обов'язків в інтересах організованої злочинної групи.
Йдеться про кримінальну справу "Еенергоком", яка стосується незаконної закупівлі електроенергії протягом 2008-2009 років. Тоді Додон обіймав посаду міністра економіки. Він допоміг оформити імпорт через посередницьку компанію.
Завдяки шахрайській схемі з бюджету країни було викрадено 12 млн доларів.
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