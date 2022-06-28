Президент США Джо Байден заявив, що росія має понести відповідальність за ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці. Він висловив підтримку Україні.

Про це повідомляється в Twitter Байдена.

Він зазначив, що США разом з союзниками і партнерами будуть продовжувати притягати росію до відповідальності за такі звірства і підтримувати оборону України.

"Удар Росії по мирних жителях в торговому центрі жорстокий. Ми солідарні з українським народом", - заявив він.

Крім того, Байден зазначив, що G7 продовжать санкції проти росії, зокрема, це стосується "військово-промислового комплексу путіна".

Також він запевнив, що G7 не дозволить валютним резервам центрального банку рф підтримувати "хвору економіку" і "позбавить Путіна ресурсів, необхідних для ведення війни".

Байден додав, що можна було б "закрити очі на варварську війну Путіна проти України", і ціни на газ не влетіли б вгору, але Америка "піднялася над цим моментом" і "з гордістю" підтримує Україну.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон в Twitter назвав удар по Кременчуку ганебним.

"Бомбардування ТРЦ в Кременчуці Росією - абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - написав він.