Кабмін погодив звільнення голови Чернівецької ОДА [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України у вівторок погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької ОДА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено звільнення: Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
Також було звільнено Олену Криворучко з посади голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Сергій Осачук очолював Буковину з листопада 2019 року.
Нагадаємо, що 1 червня СБУ затримала заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.
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