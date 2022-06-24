Кабмін запустив програму для охочих перейти в IT [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів України запустив державну програму для українців, які бажають перейти в IT. Про це повідомляє урядовий портал.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запускається програма "Старт в IT".
"Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень для навчання та отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика або графічного дизайнера. Кошти можуть бути витрачені тільки на оплату школи або курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації", - зазначив він.
За його словами, загалом ця програма дозволить 60 тисячам українців перейти в IT. Загальний бюджет складе 1,8 млрд гривень.
"Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили або знаходяться в простої і хочуть оволодіти новими навичками для нової кар'єри", - уточнив прем'єр.
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