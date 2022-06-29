Внаслідок ракетного удару по Миколаєву вранці в середу, 29 червня, було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці. У цьому під'їзді немає прольотів із 3 по 5 поверх.

Про це повідомляють "Новости-N".

Відомо, що ракетний удар було завдано близько 6 ранку. Бетонні уламки розлетілися на десятки метрів навколо.

За даними ДСНС України, внаслідок ракетного удару було зруйновано з 3 по 5 поверх. Також зруйновано близько 10 приватних гаражів.

Рятувальники за допомогою автодрабини евакуювали мешканців. Розвідка за допомогою дрона показала, що під завалами живі люди.

"Станом на 08:30 при розборі завалів у п'ятиповерховому житловому будинку врятовано 1 особу", - додають рятувальники.