Мільярдер Річард Бренсон приїхав до України та відвідав Гостомель (фото) [ Редагувати ]
Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон приїхав в Україну та побував у Гостомелі.
Про візит мільярдера повідомив голова військової адміністрації Тарас Думенко.
Думенко повідомив, що у Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Тож представники української влади розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища.
Річард Бренсон активно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти Росії, її лідерів та економіки.
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