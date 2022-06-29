Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю [ Редагувати ]
Польські прикордонники перебувають на фінішному етапі спорудження стіни на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.
"Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже почалося встановлення електронного загородження", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у загорожі передбачено 24 отвори для великих звірів, 140 отворів - для невеликих звірів, а також водопропускні труби.
Польща планувала завершити роботу над стіною на кордоні з Білоруссю 30 червня.
#bariera🇵🇱🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 29, 2022
Prace nad budową bariery fizycznej na granicy 🇵🇱🇧🇾dobiegają końca.Już ruszyła instalacja bariery elektronicznej.
W barierze fizycznej są 24 przejścia dla dużych zwierząt
i 140 tys. otworów dla małych zwierząt oraz przepusty na istniejących ciekach wodnych#bezpieczni pic.twitter.com/vgNWALDIZC
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