Після повномасштабного вторгнення росії в Україну від рук окупантів постраждали та загинули тисячі тварин. Завдяки волонтерському руху деяких з них вдалося врятувати й вивезти з-під обстрілів у безпечні місця. Одне з таких - притулок "Угольок" на Дніпропетровщині. Тут знайшли прихисток кілька сотень хвостатих переселенців. Як нині почуваються чорнобаївські телята, харківські віслюки, чернігівські коні та сумські поросята на власні очі бачив наш кореспондент Артур Терещенко.

Это наш замечательный один из спасенных поросят, который решил, что он теленок. Он гуляет с телятами, он кушает вместе с телятами…

Адміністраторка притулку "Угольок" Олена Снєтковська знайомить зі своїми підопічними. Руде порося, на ім'я Батон - найменший серед вивезених з-під обстрілів тварин.

Беленькие телята - это порода Лебединцы, это последние телята вот, когда на Сумскую область были прилеты, вот мы их забрали оттуда, а то тоже Чернигов.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтери цього притулку врятували більше ніж двісті свійських тварин. Ризикуючи життями вивозили їх з різних регіонів країни. Деякі годованці мали серйозні поранення й перебували на межі життя та смерті. Віслюк, на ім'я Яша - з харківського екопарку, один з таких.

Анастасія Снєтковська, волонтерка:

Нам изначально водитель-волонтер сказал, что с этим осторожно его нужно выводить, так как у него осколочное ранение. Он не мог идти, ему до такой степени было больно, что у него аж слезы были на глазах.

Пораненого віслюка прооперували дніпровські ветлікарі. Попри важкий стан, тварині таки вдалося врятувати пошкоджену кінцівку.

Олександр Шулешко, головний лікар ветеринарного центру:

Рахуємо, що десь за місяць тварина, кістки зростуться, і можемо сподіватися на те, що почне потроху вже гуляти без оцього металевого каркаса.

Ще одна мешканка притулку - переселенка із Харкова - коза Емануель. Її привезли із пораненням грудної клітини. Шансів на одужання було обмаль, але зробили неймовірне.

Анастасія Снєтковська, адміністраторка притулку:

Коза приехала реально вся в крови. Ее ребята по дороге волонтеры обмотали какой-то тряпкой, которую мы сняли она вся была окровавлена. На сегодня вы видите, вообще нет проблем. Прекрасно себя чувствует мало того, скажем так, она является практически главарем стада.

Берегиня притулку - Ганна Дробот. Наприкінці лютого жінка приїхала на ферму просто в гості, та так і залишилася доглядати тварин. Каже: поки коханий чоловік боронить країну, вона рятує тварин.

Ганна Дробот, помічниця у притулку:

Побаиваюсь именно шоб тут не началась война, именно побаиваюсь не за себе, а за животных. Честно, лошади в особености, они от даже отут дето бахкає, они очень сильно воспринимають це все.

Під Дніпро й досі везуть корів, телят, коней, кіз, собак та поні. Волонтери кажуть: у спокійних умовах тварини швидко заспокоюються, знаходять пару і навіть дають поповнення.

Видите вот маленький рыжий пони - это поняшка, которая родилась здесь, когда уже началась война. Девочка, конечно мы ее назвали Джавелина. Она достаточно юркая, шкодная и ей как раз это имя вполне подходит.

Притулку "Угольок" 10 років. За цей час він став порятунком для кількох тисяч тварин, яких витягли з-під ножа м'ясників. Тут їх лікують, а потім - шукають годованцям добрих господарів. Волонтери переконують: хвостаті мають жити й приносити радість, а ще відчувати, що вони потрібні.